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Евростат зафиксировал рост численности населения ЕС из-за мигрантов

Евростат зафиксировал рост численности населения ЕС из-за мигрантов
17:23 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира: В странах Евросоюза официально проживают уже 513,5 млн жителей, их число постоянно растет из-за внешней миграции.

Численность населения Евросоюза по состоянию на 1 января 2019 года выросла до 513,5 млн жителей, этому поспособствовала миграция извне, сообщил в среду Евростат.

Отмечается, что 1 января 2018 года население ЕС составляло 512,4 млн человек.

В 2018 году смертность в ЕС превысила рождаемость (соответственно - 5,3 млн человек умерли и 5 млн родились).

Отрицательный естественный прирост населения ЕС наблюдается второй год подряд, и число жителей союза прирастает только за счет миграции извне: за прошлый год на 1,1 млн человек.

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Самая населенная страна ЕС - Германия. В ней проживают 83 млн человек или 16,2% населения союза. Вторая за ней Франция (67 млн или 13,1% населения ЕС). Далее следуют Великобритания (66,6 млн или 13,0%), Италия (60,4 млн или 11,8%), Испания (46,9 млн или 9,1%) и Польша (38 млн или 7,4%).

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Население остальных стран Евросоюза значительно меньше. Население 14 из них составляет от 1% до 4% общесоюзного, а восьми - менее 1%.

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ЕС, Евросоюз, Население, Евростат, Население ЕС.
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