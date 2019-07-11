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Туск: крах СССР - это благословение для народов Центральной и Восточной Европы

Туск: крах СССР - это благословение для народов Центральной и Восточной Европы
11:32 Сегодня Телеграф

Новости мира: Распад СССР, по мнению Туска, "не был величайшей геополитической катастрофой века".

Глава Европейского совета поляк Дональд Туск, прибыв с визитом в Батуми на конференцию “Европейский путь Грузии”, посвященную 10-летию программы ЕС “Восточное партнерство”, высказал мнение, что распад СССР “стал благословением” для украинцев, грузин, народов Центральной и Восточной Европы и самих русских.

31 октября Туск покинет пост главы Европейского совета, поэтому этот визит в страну с высокой вероятностью станет для него последним, передает УНН. 

“Распад Советского Союза не был величайшей геополитической катастрофой века. Сегодня в Грузии я хочу сказать громко и четко: крах СССР стал благословением для грузин, поляков, украинцев и всей Восточной и Центральной Европы. И также для русских”, — заявил он.

По словам главы Евросовета, в этом году, помимо 10-летия со дня создания “Восточного партнерства”, в Европе отмечают 15-летие расширения ЕС, а также “коллапс советского доминирования”. 

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В конференции в Батуми, которая в этом году проходит под лозунгом “10 лет ценного партнерства — пройденный путь и перспективы”, принимают участие более 50 гостей из стран и партнеров Евросоюза. Помимо Туска в Батуми прибыли еврокомиссар по гуманитарной помощи и кризисному управлению Христос Стилианидис, премьер-министр Эстонии Юри Ратас, министры иностранных дел ряда стран, в том числе Армении, Польши, Словакии и Швеции. В рамках конференции, которая продлится два дня, состоятся тематические сессии, планируется подписание финансовых документов, предполагающих выделение Грузии в общей сложности 47 млн евро в качестве помощи.

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Украина, ЕС, Грузия, СССР, Дональд Туск.
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