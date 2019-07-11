Прокуратура Италии ведет дело о связях РФ и Сальвини

Новости мира: Итальянская прокуратура взялась за расследование связей председателя партии "Лига Севера" с Россией.

Прокуратора Милана начала расследование по финансированию из России партии Сальвини "Лига Севера".

Об этом в четверг заявил руководитель прокуратуры Милана Франческо Греко, сообщает ANSA.

"Мы начали расследование (по финансированию РФ итальянской партии "Лига Севера" - ред.) Чтобы понять, есть ли преступление или нет", - сказал Греко.

По словам собеседников в юридических кругах, несколько прокуроров по делу не исключают вероятность выдвижения обвинений в международной коррупции в этом деле.

Как сообщалось, издание BuzzFeed опубликовало записи переговоров представителей ультраправой итальянской партии "Лига Севера" с чиновниками Кремля, во время которых итальянцы, якобы, договаривались о финансовой поддержке.

Позднее Сальвини опроверг эту информацию и пообещал судиться с американским изданием.