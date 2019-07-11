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СМИ: Британия рекомендует своим судам избегать вхождения в территориальные воды Ирана

СМИ: Британия рекомендует своим судам избегать вхождения в территориальные воды Ирана
23:15 Чт, 11 Июль 2019 Телеграф Укринформ Фото: pixabay

Новости мира: Британия объявила "критический" уровень угрозы для судов в Персидском заливе.

Великобритания повысила до максимальной оценку уровня угрозы для судов под британским флагом, проходящих через иранские воды в Персидском заливе.

Об этом сообщает Sky News.

"Великобритания подняла код безопасности судов под британским флагом, проходящих через иранские воды в Персидском заливе, до самого высокого уровня", - говорится в сообщении.

Как отмечает издание, министерство транспорта страны повысило код безопасности для коммерческих танкеров и других судов до уровня три, что является "критическим".

Таким образом судам рекомендуют по возможности избегать иранских территориальных вод или минимизировать свою заметность при прохождении через Ормузский пролив, а также в других местах вдоль побережья.

Кроме этого судам под британским флагом рекомендовано следить за иранскими патрульными катерами "проявляющими агрессию по отношению к ним".

Иранские катера пытались захватить британский танкер

Рекомендации были выданы после того, как полиция Гибралтара арестовала капитана иранского супертанкера "Грейс-1", задержанного из-за подозрений, что он перевозил сырую нефть в Сирию в обход санкций ЕС.

Также накануне американские и британские СМИ сообщили, что вечером 10 июля представители Ирана приказали нефтяному танкеру British Heritage, который шел по Ормузскому проливу, изменить курс и остановиться неподалеку, в иранских территориальных водах. Однако в дело вмешался корабль Военно-морских сил Соединенного королевства, сопровождавший танкер. В Иране отрицают обвинения.

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Великобритания, Иран, Персидский залив, Ормузский пролив.
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