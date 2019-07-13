В Париже сотни нелегальных мигрантов штурмовали Пантеон

Новости мира: Нелегальные мигранты в Париже устроили протест у Пантеона.

Сотни нелегальных мигрантов, которые называют себя "черными жилетами", штурмовали усыпальницу выдающихся людей Франции-Пантеон в центре Парижа, требуя права остаться в стране.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

От 200 до 300 протестующих, в основном из Западной Африки, смогли попасть в мавзолей, где похоронены национальные герои, включая Вольтера и Виктора Гюго.

"Мы останемся здесь до тех пор, пока последний из нас не получит документы", - говорится в листовке, которую распространяли на акции.

Участники акции скандировали "черные жилеты", что является отсылкой к недавним антиправительственным протестам "желтых жилетов". Около 50-60 правоохранителей забаррикадировали доступ к месту проведения протеста, демонстрантов группами вывели из здания Пантеона. Ранее сообщалось, что в рамках европейской программы переселения особо уязвимых категорий беженцев из Северной Африки и Ближнего Востока в Евросоюз прибыли уже 32,7 тысячи человек.