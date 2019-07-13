Мэй рассказала о минусах работы премьером Великобритании

Новости мира: Завершающий свою каденцию премьер Тереза Мэй призналась, что никогда не чувствовала себя на Даунинг-стрит-10, как дома.

Уходящая в отставку премьер-министр Тереза Мэй впервые заявила, что не будет скучать по должности премьер-министра, сообщает в пятницу британская газета The Sun.

Говоря о жизни в резиденции на Даунинг-стрит-10, Мэй сказала: "Знаете, в любой момент вам могут позвонить и принести документы. Это действительно, в некотором смысле, место работы".

Она отметила, что для жаждущих власти политиков жизнь на Даунинг-стрит будет сложнее, чем им кажется.

"Слишком много политиков думает, что быть премьер-министром, значит, иметь много власти. На самом деле это позиция службы стране", - сказала Мэй журналистам.

Тереза Мэй в начале июня объявила о решении отказаться от руководства Консервативной партией, и соответственно уйти с поста премьера из-за сложностей с Brexit.

Британский парламент многократно отвергал согласованную с Брюсселем сделку по Brexit, в результате чего выход Великобритании из ЕС пришлось перенести на 31 октября 2019 года.