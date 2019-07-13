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Торжества по случаю 100-летия ВВС Эстонии посетят самолеты США

Торжества по случаю 100-летия ВВС Эстонии посетят самолеты США
08:39 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира: Истребители F-35 и F-15, самолет-разведчик AWACS появятся на праздновании 100-летия ВВС Эстонии.

Командование и самолеты ВВС США станут главными гостями на торжествах по случаю 100-летия ВВС Эстонии, которое отмечается в субботу.

Как сообщило посольство США в Эстонии, на торжества с двухдневным визитом прибудет начальник штаба ВВС США генерал Дэвид Л. Гольдфейн (David L. Goldfein). Он встретится с руководством министерства обороны и Сил обороны Эстонии, а также посетит авиашоу на авиабазе Эмари.

"Я поздравляю воздушные силы Эстонии с их столетием и хочу подчеркнуть их важную роль в НАТО. Доступ членов НАТО к снабжению ВВС и ВМС в Балтийском регионе обладает ключевым значением, а ВВС Эстонии играют в этом решающую роль. Мы уважаем и ценим своих эстонских коллег как союзников и партнеров, у которых мы учимся и которых учим, чтобы улучшить способность нашего альянса к сотрудничеству в воздухе, на суше, на море, а теперь и в киберпространстве", - передала пресс-служба посольства США его приветствие.

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На авиашоу США продемонстрируют свои истребители F-35 и F-15, самолет - разведчик НАТО AWACS, транспортный самолет C-130.

Кроме того, на авиашоу будут представлены вертолет Великобритании Apache, датский истребитель F-16, польский МИГ-29. Всего в празднике участвует более 30 единиц авиатехники Эстонии и союзников по НАТО.

Кроме показательных полетов будет организован и доступ зрителей к самолетам.

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США, Эстония, ВВС США, F-35, F-15, AWACS, C-130, ВВС Эстонии.
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