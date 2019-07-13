Скачать
Суббота, 13.07.2019
Зеленский прибыл в Одессу: расписание рабочего дня
Зеленский прибыл в Одессу: расписание рабочего дня
Помилованный Литвинов вышел из Диканевской колонии
Помилованный Литвинов вышел из Диканевской колонии
Неймар: Это правда, я хочу покинуть ПСЖ
Неймар: Это правда, я хочу покинуть ПСЖ
Тина Кароль решила побаловать поклонников нежным фото
Тина Кароль решила побаловать поклонников нежным фото

Политик в Австрии стрелял по фотографиям Ван дер Беллена и Курца

Политик в Австрии стрелял по фотографиям Ван дер Беллена и Курца
13:03 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Новости мира: Политик ультраправой партии открыл огонь с балкона по воображаемым портретах президента и бывшего канцлера.

В Австрии в пятницу задержали политика с ультраправой Партии свободы, который открыл многократный огонь с балкона своей квартиры.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ORF.

57-летний политик, имя которого не приводят, в целом выстрелил 29 раз из пистолета. Инцидент произошел в городе Бергхайм в 5 километрах от Зальцбурга. По сообщениям, никто не пострадал.

Полицию вызвали соседи мужчины, обеспокоены его нетрезвым поведением. Полицейские пришли на место, успокоили дебошира и ушли. Однако вызвать правоохранителей пришлось второй раз, поскольку политик начал стрелять. Пистолетом он владел на законных основаниях.

По сообщению СМИ, политик был разгневан по поводу увольнения министра внутренних дел Герберта Кикля после скандала с видео Ибицы, приведшего к развалу правительства.

Источники в полиции сообщили, что политик сначала решил пострелять по фотографиям президента Александра ван дер Беллена и бывшего канцлера Себастьяна Курца, которые планировал прикрепить в кустах возле своего дома. Но поскольку это создавало для него много хлопот, он просто представил их лица и открыл огонь.

После инцидента его отправили в больницу для осмотра медиков. Поскольку никто не пострадал, мужчину отпустили, но выдали запрет на пользование оружием.

В Партии свободы сообщили, что политика отстраненно.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Австрия, Стрельба, Партия свободы, Бергхайм.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на завтра, 13 июля 2019: все знаки Зодиака
02 Елизавета II убедила принца Гарри не покидать королевскую семью
03 Приметы и обряды на 13 июля - Двенадцать апостолов
04 "Смотри, как умею": девушка погибла, скрываясь с места ДТП во Львове
05 Выборы в Раду: ЦИК отказала в регистрации 17 представителям ОБСЕ
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Сенцову исполняется 43 года: краткая биография режиссера
Сенцову исполняется 43 года: краткая биография режиссера
На выходных в Украине дожди, но уже известно, когда придет жара
На выходных в Украине дожди, но уже известно, когда придет жара
В здание телеканала в Киеве стреляли из гранатомета (Фото)
В здание телеканала в Киеве стреляли из гранатомета (Фото)
Жанна Бадоева показала повзрослевшую дочь Лолиту
Жанна Бадоева показала повзрослевшую дочь Лолиту
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь