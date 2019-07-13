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На субботнем забеге с быками в Испании госпитализировано 5 человек

На субботнем забеге с быками в Испании госпитализировано 5 человек
13:51 Сегодня Телеграф eurointegration.com.ua

Новости мира: В предпоследний день фестиваля Сан-Фермин в больницу попало пять человек.

Пять человек госпитализированы в субботу из-за травм, полученных на седьмой день забега быков на ежегодном фестивале Сан-Фермин в испанском городе Памплона.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Сан-Фермин в этом году проходит в Памплоне с 7 по 14 июля. Каждое утро тысячи людей приходят на узкие улочки города, чтобы принять участие в многовековой традиции забега с быками.

Длина забега - 875 метров. Люди бегут рядом с пол дюжиной специально разведенных агрессивных быков, пытаясь уклониться от их рогов и копыт.

Традиционный забег с быками в Испании: травмированы 4 человека

Красный Крест сообщил, что на этот раз никто не пострадал от укола бычьих рогов. Двое получили травмы руки после падения, двое других - ушибы головы, еще один человек получил травму грудной клетки.

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Испания, Бык, Сан-Фермин, Памплон, Забег с быками.
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