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Суббота, 13.07.2019

Макрон проинспектировал подлодку нового поколения "Барракуда" (Видео)

Первая из шести французских атомных подводных лодок нового поколения "Барракуда" покинула строительный зал в Шербуре, где ее собирали более десяти лет. Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RFI. В церемонии 12 июля приняли участие президент Эммануэль Макрон и министр обороны Флоранс Парли. Первую из шести лодок "Барракуда" назвали "Сюффрен" - в честь легендарного французского адмирала Сюффрена. Подводную лодку строили более десяти лет на верфи в Шербуре. На воду ее спустят в конце июля, а в состав флота должны ввести летом 2020 года. "Десять лет изучения и разработки, 12 лет строительства, восемь миллионов часов работы, десять тысяч задействованных лиц, 400 различных профессий, 750 тысяч деталей, 160 километров проводов. Все это - "Сюффрен", - отметил на церемонии президент Макрон. "Барракуды" - многоцелевые атомные подводные лодки. Они не имеют ядерных ракет, но передвигаются в море благодаря ядерной силовой установке. "Сюффрен" будет обеспечивать безопасность своих "старших братьев" - ядерного ракетоносца "Триумфан", и будет сопровождать флагман французских ВМС авианосец "Шарль де Голль". Также он будет отслеживать подводные лодки противника и собирать разведданные.
eurointegration.com.ua
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Франция, Лодка, Верфь, Барракуда, Эммануэль Макрон.
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