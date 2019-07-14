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Британия и Канада создают коалицию по свободе журналистов

Британия и Канада создают коалицию по свободе журналистов
06:34 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: mip.gov.ua

Новости мира: Великобритания и Канада договорились сформировать коалицию по защите СМИ.

О формировании коалиции, призванной защищать свободу СМИ, объявили британский министр иностранных дел Джереми Хант и его канадская коллега Христя Фриланд.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

“В задачи коалиции, в частности, войдет привлечение внимания к нападениям на журналистов. При этом действия новой структуры будут направлены на то, чтобы изменить "политические расчеты" лиц, угрожающих репортерам, а также сделать более весомыми последствия для тех, кто "нарушает свободу СМИ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что учредители коалиции планируют проводить ежегодные конференции с привлечением мировых лидеров и глав правительств, представителей гражданского общества и медийного сообщества. Первая подобная конференция пройдет в Канаде в 2020 году.

Инициатива будет поддерживаться Глобальным фондом по защите СМИ. А правовую поддержку ей будет оказывать независимая экспертная комиссия под председательством бывшего главы британского Верховного суда лорда Дэвида Нойбергера.

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Великобритания, Канада, СМИ, Журналист, Пресса.
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