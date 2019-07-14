Додон обратился к США с просьбой поддержать нейтралитет Молдовы

Новости мира: Игорь Додон призвал США поддержать нейтралитет Кишинева и поблагодарил Штаты за поддержку Молдовы.

Президент Молдовы Игорь Додон призвал США поддержать усилия по укреплению постоянного международно-признанного нейтралитета Молдовы.

Додон заявил это в ходе встречи с заместителем госсекретаря США по политическим вопросам Дэвидом Хейлом, находящимся с визитом в Молдове.

Комментируя результаты встречи на своей странице в facebook, президент отметил, что в ходе встречи "обсудили многие вопросы, касающиеся развития двустороннего стратегического диалога".

"Призвал США поддержать наши усилия по укреплению постоянного международно-признанного нейтралитета нашей страны. Заверил заместителя госсекретаря США в том, что администрация президента, правительство и парламентское большинство сохранят в силе все международные соглашения, подписанные Республикой Молдова, в том числе с Европейским Союзом", - заявил Додон.

Он высоко оценил "поддержку Соединенных Штатов в деле разрешения политического кризиса в Молдове и обеспечения мирной передачи власти прошлым правительством".

"Благодаря поддержке со стороны внешних партнеров и широкому внутреннему консенсусу Молдова имеет все шансы оздоровить экономику и провести взвешенную внешнюю политику на основе национальных интересов", - подчеркнул президент.

Он сообщил, что также обсуждал с Хейлом перспективы урегулирования приднестровской проблемы. "Мы по-прежнему высоко оцениваем перспективы процесса в формате 5+2 и роль США и остальных участников переговоров",- отметил Додон.

Он также поблагодарил США за финансовую помощь и значительную поддержку, оказанную Молдове в различных сферах на протяжении 27 лет независимости".

Заместитель госсекретаря США Дэвид Хейл посетил в субботу Молдову в рамках своего европейского турне. В субботу он также встретился с премьер-министром Майей Санду.