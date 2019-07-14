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В Париже масштабный военный парад ко Дню взятия Бастилии (Фото, Видео)

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В Париже масштабный военный парад ко Дню взятия Бастилии (Фото, Видео)
12:50 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: Масштабный военный парад при присутствии президента Эммануэля Макрона проходит в Париже по случаю Дня взятия Бастилии.

В Париже проходит военный парад по случаю национального праздника Франции – Дня взятия Бастилии.

Принимает парад президент Франции Эммануэль Макрон, сообщает собственный корреспондент.

По Елисейским полям торжественным маршем пройдут более 4 тысяч военнослужащих – мужчин и женщин. В параде задействованы 69 самолетов, 40 вертолетов, до 200 мотоциклов, а также более 200 лошадей.

"Как никогда, после окончания Второй мировой войны, Европа не была столь важной", - отметил накануне национального праздника Франции президент Макрон.

Как известно, общая политика безопасности и обороны в Европе, создание так называемой европейской армии является одной из главных стратегических целей президента Макрона.

Поэтому официальный Париж рассматривает сегодняшний военный парад как демонстрацию европейского единства и солидарности в сфере европейской обороны.

Вместе с французскими военными в параде принимают участие представители, в частности, Германии, Великобритании и Испании. Немецкая сторона представляет на параде военно-транспортный самолет А400М, Испания – военно-транспортный самолет С130. От Британии в небе над французской столицей пролетят вертолеты Chinook.

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Париж, Франция, Парад, День взятия Бастилии, Военный парад, Эммануэль Макрон.
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