Страны ЕС призвали США и Иран к сохранению ядерного соглашения

Новости мира: Германия,Британия и Франция призвали Вашингтон вернутся к ядерной сделке с Ираном.

ФРГ, Великобритания и Франция призвали Вашингтон и Тегеран возобновить диалог по ядерной сделке.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

“В условиях растущей напряженности в отношениях между Вашингтоном и Тегераном, Германия, Франция и Великобритания призвали положить конец эскалации вокруг ядерной сделки с Ираном. Пришло время "действовать ответственно" и искать способы "возобновить диалог", заявили лидеры трех государств в воскресенье, 14 июля, по случаю четвертой годовщины подписания ядерного соглашения”, - говорится в сообщении.

В совместном заявлении, опубликованном пресс-службой правительства ФРГ, отмечается обеспокоенность тем, что ядерная сделка с Тегераном продолжит распадаться под давлением санкций США, а также "в результате решения Ирана не выполнять несколько ключевых положений".

Опасность настолько велика, полагают представители трех государств, что "всем сторонам следует сделать паузу и учесть возможные последствия своих действий". В частности, были упомянуты решение Тегерана "обогащать уран выше допустимого предела", нападения в Персидском заливе и общее ухудшение ситуации с безопасностью в регионе.

В свою очередь президент Иран Хассан Роухани заявил, что его страна готова к переговорам с США только в случае снятия американских санкций.

Ядерная сделка с Ираном была заключена шестью странами - Германией, Россией, США, Францией, Великобританией и Китаем, напоминает DW.

Напоминаем, ранее Дональд Трамп объявил о выходе США из ядерного соглашения и введении новых санкций против Тегерана.