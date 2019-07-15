Новости мира: Сегодня, 15 июля, во всей стране пройдут мероприятия, посвященные Дню демократии и национального единства, почтят память погибших.

В Турции отмечают День демократии и национального единства, который стал национальным праздником из-за событий трехлетней давности - в ночь на 16 июля в стране произошла попытка государственного переворота, которую удалось предотвратить.

"По случаю Дня демократии и национального единства мы солидарны с мужественным турецким народом, который 15 июля 2016 защитил демократические ценности, встав на пути попытке государственного переворота", - написал в Twitter Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Турецкой Республике Андрей Сибига.

З нагоди Дня демократії та національної єдності ми солідарні з мужнім турецьким народом, який 15 липня 2016 року захистив демократичні цінності, ставши на заваді спробі державного перевороту. — Andrii Sybiha (@andrii_sybiha) 15 июля 2019 г.

По поводу третьей годовщины от попытки государственного переворота МИД Турции выпустил видео, которое рассказывает о событиях трехлетней давности на разных языках.

Сегодня во всей стране пройдут мероприятия, посвященные Дню демократии и национального единства, почтят память погибших. В больших городах усилены меры безопасности.

В Анкаре 16 июля будет открыт для посещения музей, экспозиция которого рассказывает о событиях, связанных с 15-16 июля 2016 года, а также героических поступках людей, действия которых позволили предотвратить госпереворот.

Как известно, в попытке государственного переворота приняли участие более 8000 военнослужащих, были задействованы 35 самолетов, 3 корабля, 37 вертолетов, 74 танка, 246 БТР и около 4 тысяч единиц огнестрельного оружия. В результате событий 15-16 июля 2016 погиб 251 человек.

Анкара обвинила в организации государственного переворота организацию ФЕТО, которая в Турции и других странах мира признана террористической А также ее лидера - Фетхуллаха Гюлена, который сейчас находится в США. Турция требует его выдачи.

Сразу после путча официальные власти обвинили в участии в попытке военного переворота 99 генералов. В стране до сих пор продолжается расследование дела организации государственного переворота, время от времени происходят аресты, в т.ч. среди военнослужащих различных видов войск и рангов, которых подозревают в связях с ФЕТО. Официальная Анкара неоднократно упрекала Запад в том, что он не поддержал страну при попытке переворота.