Меркель с пониманием отнеслась к решению главы Минобороны уйти в отставку

Новости мира: Ангела Меркель рада, что Урсула фон дер Ляйен решила уйти в отставку.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель с пониманием отнеслась к решению министра обороны Урсулы фон дер Ляйен, которая является основной кандидаткой на пост главы Еврокомиссии, уйти в отставку вне зависимости от исхода голосования во вторник. Об этом она заявила, отвечая на вопрос журналистов в ходе визита в понедельник в Саксонию.

«Я этого ожидала! Я хочу сказать, что уважаю это решение, из которого ясно, что Урсула фон дер Лейен просто решила перейти на новый этап в своей жизни и что, конечно же, она хочет сделать все возможное, чтобы стать председателем Комиссии», - сказала Меркель.

По словам главы правительства, ее это радует.

Между тем сама Урсула фон дер Ляйен обратилась в понедельник, накануне голосования, которое состоится вечером вторника, с письмом к социал-демократам и либералам в Европейском парламенте. С его помощью она надеется убедить их голосовать за свою кандидатуру.

Исход голосования, которое начнется в 18 часов (по местному времени) в Брюсселе, отнюдь не предрешен. В настоящее время кандидатка не имеет гарантированного большинства, причем голосовать против нее намерены немецкие социал-демократы, которые входят в Германии в правящую коалицию.

Зеленые и левые тоже уже заявили, что не станут поддержать эту кандидатуру.

Утром вторника фон дер Ляйен будет иметь возможность выступить в Европарламенте, после чего фракции будут совещаться.

Урсула фон дер Ляйен четко дала понять, что намерена бороться за пост главы ЕК всеми силами. В понедельник она неожиданно заявила, что в среду объявит о своей отставке, даже если не получит необходимого количество голосов в ходе голосования.

Напомним: кандидатура фон дер Ляйен совершенно неожиданно появилась в повестке 2 недели назад как следствие «пакетной договоренности» после того, как стало понятно, что главы государств и правительств не поддерживают кандидата от Европейской народной партии, получившей на евровыборах не слишком убедительное большинство, также немца, Манфреда Вебера. Выдвижение фон дер Ляйен вызвало горячие дебаты в самой Германии, вызвав очередной раскол в правящей коалиции.