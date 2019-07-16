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Макрон готов стать посредником в нормализации отношений между Сербией и Косово

Макрон готов стать посредником в нормализации отношений между Сербией и Косово
08:08 Сегодня Телеграф

Новости мира: Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о готовности стать посредником в нормализации отношений между Сербией и Косово, обострившихся в последние месяцы.

После встречи со своим сербским коллегой Александаром Вучичем в Белграде 15 июля Макрона заявил, что вместе с канцлером Германии Ангелой Меркель пригласит на переговоры в Париж делегации из Сербии и Косово.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на Радио Свобода.

Макрон, однако указал, что Франция и Германия, как и любая другая страна не могут предложить “волшебное решения” кризиса между Сербией и Косово, потому что основная роль в этом принадлежит этим двум балканским странам.

Напряженность между Белградом и Приштиной берет начало от боевых действий в 1999 году под руководством НАТО, в результате которых Косово отъединилось от Сербии, объявив независимость, но Белград этого не признал.

Переговоры при посредничестве Европейского союза не смогли урегулировать разногласия между двумя странами. Эта напряженность еще больше возросла после того, как Косово в ноябре ввело 100-процентные пошлины на товары из Сербии и Боснии и Герцеговины.

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Белград заявил, что это создало гуманитарный кризис на севере Косово, но Приштина настаивает, что товары, поступающие из Сербии, были заменены импортом из других стран.

Напомним, 15 июля президент Франции Эммануэль Макрон прибыл с двухдневным визитом в столицу Сербии Белград.

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Сербия, Франция, Косово, Эммануэль Макрон.
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