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Пятилетие катастрофы МН17: в Нидерландах стартует международный симпозиум

Пятилетие катастрофы МН17: в Нидерландах стартует международный симпозиум
08:26 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: Сегодня в Гааге состоится Международный симпозиум под названием "Пять лет после сбития МН17".

Об этом рассказал Пит Плуг - член правления фонда "Авиакатастрофа", который представляет большую группу родственников жертв трагедии МН17.

Сам голландец потерял брата, невестку и племянника. Останки его брата до сих пор не идентифицировали.

"Мы подумали, что это уже пять лет проходит со дня трагедии. Ежегодно мы чтим память наших родных у монумента, вспоминаем тех, кого потеряли. Мы не хотим, чтобы в этот день делали громкие заявления пытались манипулировать этим вопросом. Поэтому мы решили организовать это мероприятие. И за день до того вернуться к теме расследования и как повлияла эта трагедия на родных и мир", - сказал он.

Международный симпозиум стартует 16 июля в 13:00 по местному времени и ориентировочно продлится до 16:45.

"Среди приглашенных - ближайшие родственники, генеральный прокурор Нидерландов Фред Вестербек, который будет говорить о расследовании, также председатель уголовного отделения национальной полиции Нидерландов Вильберто Поллисен, посол Австралии, который будет говорить о политической ситуации. Также основатель международной группы журналистов-расследователей Bellingcat Элиот Хиггинс. Он представит новый подход к расследованию. Поэтому программа очень насыщенная ", - рассказал Плуг.

СБУ объявила подозрение фигурантам по делу МН17

Ранее, 19 июня, были обнародованы имена трех россиян и одного Украинский, которых международная Совместная следственная группа (JIT) назвала причастны к сбивания Boeing МН17. Также была обнародована дата, когда состоится суд - 9 марта 2020 года.

Пассажирский Boeing-777, выполнявший рейс МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит вооруженными силами РФ на оккупированном Донбассе 17 июля 2014. На борту лайнера находились 283 пассажира и 15 членов экипажа, все они погибли.

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Авиакатастрофа, Boeing, Нидерланды, Гаага, Малайзия, МН17, Симпозиум.
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