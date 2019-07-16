Перестановки в правительстве Румынии: уволены главы МИД и МВД

Новости мира: Премьер-министр Румынии Виорика Дэнчилэ уволила глав МИД и МВД.

Премьер-министр Румынии Виорика Дэнчилэ решила уволить Теодора Мелешкану с должности главы МИД и Кармен Дан с должности главы МВД.

"Я предложила заменить министра Кармен Дан на Николае Мога и Теодора Мелешкану на Рамону Манеску. ", - сказала Виорика Дэнчилэ.

По ее словам, руководство Социал-демократической партии приняло к сведению предложение ALDE ("Альянс либералов и демократов" – группа в Европарламенте, сейчас имеет название "Обновить Европу" - ред.) заменить Теодора Мелешкану на пост министра иностранных дел.

По данным СМИ, смена министра связана с провальным результатом ALDE на выборах в Европарламент в Румынии – партия не преодолела 5% барьер.

Глава МВД Кармен Дан не пользовалась популярностью в связи с применением полицией слезоточивого газа в отношении антиправительственной демонстрации, которая прошла 10 августа 2018 года.

Кроме того, Дэнчилэ сообщила о назначении двух заместителей премьера – вице-премьера по стратегическому партерство (эту должность должен занять Михай Фифор) и вице-премьера по экономическим вопросам (должность пока останется вакантной до августа).