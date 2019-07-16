Скачать
Вторник, 16.07.2019
У Зеленского допускают возможность досрочных местных выборов
У Зеленского допускают возможность досрочных местных выборов
Итоги дня 15 июля: Данилюк в США, кадровые изменения в СНБО и дипкорпусе, встреча омбудсменов, окончание "Sea Breeze-2019"
Итоги дня 15 июля: Данилюк в США, кадровые изменения в СНБО и дипкорпусе, встреча омбудсменов, окончание "Sea Breeze-2019"
Беллью: Усик сможет победить Руиса и Уайлдера
Беллью: Усик сможет победить Руиса и Уайлдера
Приметы и обряды на 16 июля - Маков день, Мокий и Демид
Приметы и обряды на 16 июля - Маков день, Мокий и Демид

Перестановки в правительстве Румынии: уволены главы МИД и МВД

Перестановки в правительстве Румынии: уволены главы МИД и МВД
08:49 Сегодня Телеграф Европейская правда

Новости мира: Премьер-министр Румынии Виорика Дэнчилэ уволила глав МИД и МВД.

Премьер-министр Румынии Виорика Дэнчилэ решила уволить Теодора Мелешкану с должности главы МИД и Кармен Дан с должности главы МВД.

"Я предложила заменить министра Кармен Дан на Николае Мога и Теодора Мелешкану на Рамону Манеску. ", - сказала Виорика Дэнчилэ.

По ее словам, руководство Социал-демократической партии приняло к сведению предложение ALDE ("Альянс либералов и демократов" – группа в Европарламенте, сейчас имеет название "Обновить Европу" - ред.) заменить Теодора Мелешкану на пост министра иностранных дел. 

По данным СМИ, смена министра связана с провальным результатом ALDE на выборах в Европарламент в Румынии – партия не преодолела 5% барьер.

Выборы президента Румынии назначили на 10 ноября

Глава МВД Кармен Дан не пользовалась популярностью в связи с применением полицией слезоточивого газа в отношении антиправительственной демонстрации, которая прошла 10 августа 2018 года. 

Кроме того, Дэнчилэ сообщила о назначении двух заместителей премьера – вице-премьера по стратегическому партерство (эту должность должен занять Михай Фифор) и вице-премьера по экономическим вопросам (должность пока останется вакантной до августа).

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Румыния, Теодор Мелешкану, Правительство Румынии, Виорика Дэнчилэ, Кармен Дан.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 День бухгалтера 2019: история профессионального праздника, поздравления
02 Гороскоп на сегодня, 16 июля 2019: все знаки Зодиака
03 Гороскоп на завтра, 16 июля 2019: все знаки Зодиака
04 Финляндия подняла истребители из-за появления военных самолетов РФ
05 Верховный суд признал законным решение ЦИК об отмене регистрации Шария
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Погода на 16 июля: по всей территории Украины пройдут дожди
Погода на 16 июля: по всей территории Украины пройдут дожди
Что мы искали в поиске Google на прошлой неделе (8.07 - 14.07)
Что мы искали в Google на прошлой неделе
Официальный курс валют от НБУ на 16 июля: гривна держится на уровне 25,74
Официальный курс валют от НБУ на 16 июля: гривна держится на уровне 25,74
Рецепт дня: омлет с брокколи и болгарским перцем
Рецепт дня: омлет с брокколи и болгарским перцем
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь