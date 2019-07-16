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Вбизи границ Латвии появились пять самолетов ВВС и корабль РФ

Вбизи границ Латвии появились пять самолетов ВВС и корабль РФ
12:03 Сегодня Телеграф Европейская правда Фото: Facebook

Новости мира: Национальные вооруженные силы Латвии зафиксировали появление российских военных самолетов и одного судна на расстоянии 6 морских миль от границы Латвии.

Патрульные самолеты идентифицировали над Балтийским морем недалеко от границ Латвии сразу 5 российских самолетов.

"15 июля патрульные самолеты над Балтийским морем вблизи территориальных вод Латвии идентифицировали российские самолеты: два Су-27, два Ту-160 и А-50", - говорится в сообщении Национальных вооруженных сил Латвии в Twitter.

Кроме того, 16 июля на расстоянии 6 морских миль от границы Латвии было обнаружено российское буксирное судно "Виктор Конецкий".

Напомним, военные корабли и самолеты РФ с началом конфликта в Украине и обострением отношений между Западом и РФ стали все чаще фиксировать вблизи воздушных и морских границ Балтии.

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При этом воздушное и морское пространство государств они не нарушают, однако в случае самолетов речь идет об угрозе для гражданской авиации.

В странах Балтии и Великобритании неоднократно заявляли, что полетами своих самолетов у их границ Россия демонстрирует силу и тестирует реакцию НАТО.

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РФ, Латвия, Провокации, Балтийское море, ВВС РФ, Самолеты РФ, Балтийский регион.
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