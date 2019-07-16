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Министр во Франции увольняется на фоне скандала с лобстерами

Министр во Франции увольняется на фоне скандала с лобстерами
16:03 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира: Во Франции министр подал в отставку из-за скандала с ужинами с омарами за государственный счет.

Министр по делам окружающей среды Франции Франсуа де Рюжи заявил, что уходит в отставку, сообщил во вторник французский телеканал France 24.

Это решение он принял после того, как вопрос о его экстравагантных тратах подняли на слушаниях в парламенте. Ранее он утверждал, что в отставку в связи со скандалом он не уйдет.

Франсуа де Рюжи столкнулся с волной критики и давлением со стороны прессы после того, как на сайте политических расследований Mediapart появилась информация о роскошных трапезах, которые устраивает он.

Mediapart сообщил, что на обедах, организованных министром, в частности подавали лобстеров и марочные вина из погреба парламента.

Де Рюжи не отрицает, что организовывал роскошные застолья, однако заявил, что они связаны с его работой. Он назвал их "неофициальными рабочими обедами".

На сайте Mediapart также был опубликован отчет, в котором утверждалось, что Франсуа де Рюжи арендовал муниципальную квартиру по льготной ставке, несмотря на то, что его зарплата "намного выше", чем разрешенная для такой льготы.

На протяжении последних шести месяцев во Франции не смолкают протесты против правительства, вызванные социальным неравенством между руководством страны и французскими гражданами, напоминает французская пресса.

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Франция, Отставка, Увольнение, Лобстеры, Франсуа де Рюжи.
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