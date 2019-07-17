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Во Франции принят закон о реставрации сгоревшего Нотр-Дама

Во Франции принят закон о реставрации сгоревшего Нотр-Дама
04:05 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира: Законопроект предусматривает организацию и координирование реставрационных работ.

Национальное собрание (нижняя палата парламента Франции) одобрило во вторник законопроект, касающийся реставрации пострадавшего при пожаре Собора Парижской богоматери, сообщают местные СМИ.

По словам министра культуры Франции Франка Рьестера, цель этого документа заключается в том, чтобы "восстановить Нотр-Дам так, чтобы это соответствовало тому месту, которое собор занимает в сердцах французского народа и всего мира".

Законопроект предусматривает организацию и координирование реставрационных работ. В частности, в нем идет речь о механизмах контроля использования пожертвований, сделанных физическими и юридическими лицами, для восстановления собора.

Французские СМИ отмечают, что принятие этого законопроекта может помочь реализовать реставрацию собора в течение пяти лет - срок, за который президент Франции Эмманюэль Макрон обещал восстановить Нотр-Дам.

Сильный пожар произошел в Соборе Парижской Богоматери 15 апреля. Пожар начался на строительных лесах, возведенных над крышей собора в связи с реставрацией. Собору нанесён значительный ущерб: обрушились шпиль здания и крыша.

Президент Франции Эмманюэль Макрон ранее заявил, что Нотр-Дам необходимо восстановить за пять лет. Многие эксперты сомневаются в том, что это возможно, полагая, что работы займут куда больше времени.

Собор Парижской Богоматери находится в самом центре Парижа и является символом французской столицы, а также одним из самых известных памятников в Европе. Он возводился по инициативе парижского епископа Мориса де Сюлли в период с 1163 по 1345 годы.

Ежегодно собор посещают 14 млн человек. Кроме того, Собор Парижской Богоматери фигурирует в ряде художественных произведений - прежде всего, в одноименном романе Виктора Гюго.

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Франция, Закон, Реставрация, Нотр-Дам, Реставрация сгоревшего Нотр-Дама.
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