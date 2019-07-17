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США отказались от поставок F-35, а Германия продолжает экспорт оружия в Турцию

США отказались от поставок F-35, а Германия продолжает экспорт оружия в Турцию
15:46 Сегодня Телеграф Европейская правда

Новости мира: Трамп объявил запрет продавать Турции F-35 из-за покупки С-400 в РФ, в то же время Берлин продолжает экспорт оружия Анкаре, несмотря на протесты Греции.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Турции запретят покупать американские самолеты-истребители F-35, поскольку она приобрела российскую систему ПВО, но не упомянул о санкциях, которые США на законных основаниях должны наложить в ответ.

Трамп обвинил администрацию Барака Обамы в том, что она создала обстоятельства, которые заставили Турцию приобрести российские системы С-400, и выразил соболезнования президенту Реджепу Тайипу Эрдогану из-за "очень тяжелой ситуации, в которую ее вдавили".

"Так что у них есть ракетная система, созданная в России, им теперь запрещено покупать более 100 самолетов", - сказал Трамп.

"Я бы сказал, что (производитель F-35 -ред.) Lockheed не совсем счастлив. Это много рабочих мест. И, честно говоря, у меня всегда были очень хорошие отношения" с Эрдоганом, добавил Трамп. 

Аналитики и бывшие чиновники отмечают, что после месяцев угроз Турции санкциями эти карательные меры откладывает сам президент.

В пятницу Анкара сообщила о начале долгожданной поставки компонентов С-400. В США считают, что использование системы может позволить ей научиться распознавать F-35, которые построены таким образом, чтобы избежать отслеживания враждебными радарами и датчиками тепла. 

Ранее стало известно, что США решили прекратить прием новых военных пилотов из Турции для обучения по пилотированию истребителей F-35 в связи с покупкой Анкарой комплексов С-400.

РФ поставила Турции первые С-400

Германия продолжает экспортировать оружие в Анкару, несмотря на обострение отношений между Турцией и двумя странами ЕС - Грецией и Кипром.

Министерство экономики Германии в ответ на депутатский запрос сообщило, что за первые четыре месяца этого года Турция получила из Германии вооружения на сумму 184,1 млн евро.

В прошлом году поставки в Турцию составили почти треть всего немецкого экспорта вооружений (770,8 млн. евро) на сумму 242,8 млн. евро.

Согласно правительственному отчету, оружие для Турции является исключительно "морским товаром", предназначенным для шести подводных лодок класса 214, которые будут построены в Турции при значительном участии немецкого оружейного концерна ThyssenKrupp Marine Systems (TKMS).

Правительство Германии одобрило поставку компонентов еще в 2009 году и обеспечило экспорт так называемой гарантией Гермеса на сумму 2,49 миллиарда евро.

Такие гарантии для экспорта оружия в Турцию не были переутверждены после неудачного военного переворота 2016 года против президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Тем не менее, экспорт оружия, уже утвержденный в рамках обязательств НАТО, все еще осуществляется на регулярной основе.

Министры иностранных дел ЕС на этой неделе объявили о введении санкций против Турции в связи с ее бурением в море у берегов Кипра.

Министры также предупредили о "целенаправленных мерах" против отдельных лиц и компаний, если Турция продолжит бурильные работы.

На вопрос, является ли экспорт вооружений Германии в Турцию все еще уместным ввиду санкций ЕС, член Европарламента Йоахим Шустер, который входит в Подкомитет по безопасности и обороне (SEDE), сказал, что "в настоящее время я считаю, что экспорт должен быть приостановлен", поскольку это особая ситуация, и ее следует оценивать соответствующим образом.

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Германия, Турция, США, Вооружение, С-400, Экспорт оружия, F-35.
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