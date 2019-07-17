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Brexit: Джонсон получил рекордную финподдержку в рамках избирательной кампании

Brexit: Джонсон получил рекордную финподдержку в рамках избирательной кампании
23:15 Ср, 17 Июль 2019 Телеграф Европейская правда

Новости мира: Джонсон побил рекорд по количеству денег, собранных британским политиком.

Борис Джонсон побил рекорд по количеству денег, собранных британским политиком в рамках кампании по выдвижению на пост премьер-министра.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Джонсон получил поддержку финансистов-евроскептиков после того, как он укрепил свою позицию в отношении Brexit с обещанием "сделай или умри", пообещав вывести Британию из ЕС 31 октября с соглашением или без.

За последние две недели Джонсон зарегистрировал 200 000 фунтов (248 400 долларов) в виде пожертвований, в результате чего общая сумма, которую он получил в прошлом году, составила 702 000 фунтов.

Джонсон изменил позицию и может провести досрочные выборы в Британии

Это помогло Джонсону превзойти предыдущий рекорд по сбору средств, установленный бывшим министром иностранных дел Дэвидом Милибэндом, который получил 627 000 фунтов за свою кандидатуру, намереваясь возглавить Лейбористскую партию в 2010 году.

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Великобритания, Борис Джонсон, Brexit.
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