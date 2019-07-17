Brexit: Джонсон получил рекордную финподдержку в рамках избирательной кампании

Новости мира: Джонсон побил рекорд по количеству денег, собранных британским политиком.

Борис Джонсон побил рекорд по количеству денег, собранных британским политиком в рамках кампании по выдвижению на пост премьер-министра.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Джонсон получил поддержку финансистов-евроскептиков после того, как он укрепил свою позицию в отношении Brexit с обещанием "сделай или умри", пообещав вывести Британию из ЕС 31 октября с соглашением или без.

За последние две недели Джонсон зарегистрировал 200 000 фунтов (248 400 долларов) в виде пожертвований, в результате чего общая сумма, которую он получил в прошлом году, составила 702 000 фунтов.

Это помогло Джонсону превзойти предыдущий рекорд по сбору средств, установленный бывшим министром иностранных дел Дэвидом Милибэндом, который получил 627 000 фунтов за свою кандидатуру, намереваясь возглавить Лейбористскую партию в 2010 году.