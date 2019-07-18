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Европарламент принял новую резолюцию по Венесуэле

Европарламент принял новую резолюцию по Венесуэле
15:41 Сегодня Телеграф eurointegration.com.ua

Новости мира: Депутаты Европарламента решительно поддерживают "законного исполняющего обязанности президента Хуана Гуайдо".

Европейский парламент принял резолюцию о ситуации в Венесуэле, призвав принять дополнительные санкции в отношении государственных органов, ответственных за нарушения прав человека и репрессии.

Как сообщает "Европейская правда", соответствующая резолюция размещена на сайте ЕП.

"В соответствии с последним докладом Верховного комиссара ООН по правам человека, члены Европарламента возлагают прямую ответственность за неизбирательное применение насилия для подавления процесса демократический переход и восстановление правопорядка в Венесуэле на Николаса Мадуро, а также на вооруженные силы и силы разведки, служащие его незаконному режиму", - говорится в резолюции.

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В резолюции, принятой 455 голосами против 85 и 105 воздержавшихся, евродепутаты вновь заявляют о своей полной поддержке "законного исполняющего обязанности президента Хуана Гуайдо".

Депутаты также призывают Совет ЕС принять дополнительные санкции против окружения Мадуро. "Власти ЕС должны ограничить передвижение этих лиц, заморозить их активы и приостановить выдачу виз, а также их ближайших родственников", - говорится в резолюции.

Европарламент принял резолюцию по Венесуэле уже в третий раз в этом году.

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Все по теме:

Европарламент, Венесуэла, Резолюция, Права человека, Николас Мадуро, Хуан Гуайдо.
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