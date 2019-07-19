Новая глава Еврокомиссии выступила за сохранение санкций против РФ

Новости мира: Глава Еврокомиссии считает, что с Россией надо говорить с позиции силы

Выбранная Европарламентом председателем Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен выступает за сохранение санкций в отношении России. Об этом она рассказала в интервью изданию Die Welt, выдержки из которого опубликованы в четверг, 18 июля, передает УНН со ссылкой на DW. Параллельно с этим России надо предлагать диалог, добавила фон дер Ляйен.

"Кремль не прощает слабости. Поэтому с позиции силы мы должны сохранять санкции в отношении России", - заявила экс-министр обороны ФРГ.

Фон дер Ляйен осудила политику России прошлых лет. "Довольно долго мы наблюдаем враждебное поведение Москвы. Достаточно нарушений международного права, такие как аннексии Крыма и раскола Европы настолько, насколько это возможно", - пояснила глава Еврокомиссии.

В то же время немецкий политик выразила удовлетворение, что Запад реагирует на провокации. "Мы, европейцы, станем лучше в раскрытии дезинформационных кампаний России и в обращении с фейковыми новостями в социальных медиа, - сказала глава Еврокомиссии, которая вступит в должность 1 ноября. - Это наша привилегия как демократии отвечать на вызовы прозрачностью, свободной прессой и открытыми дебатами".

Фон дер Ляен также призвала США к совместным с ЕС действий. "Хочу способствовать тому, чтобы наши американские друзья никогда не забывали, что мы сидим по одну сторону стола", - пояснила она и выступила за то, чтобы США и ЕС лучше взаимодействовали и выступали против общих противников, а не друг против друга.