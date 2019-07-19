Скачать
Пятница, 19.07.2019
Итоги 18 июля: очередная попытка созвать заседание ВРУ, прогнозы от НБУ, реакция власти на "паспортизацию" Донбасса
Итоги 18 июля: очередная попытка созвать заседание ВРУ, прогнозы от НБУ, реакция власти на "паспортизацию" Донбасса
Нацбанк впервые опубликовал прогноз по учетной ставке
Нацбанк впервые опубликовал прогноз по учетной ставке
Заря узнала соперника в Лиге Европы
Заря узнала соперника в Лиге Европы
Приметы и обряды на 19 июля - День мученика Ермия
Приметы и обряды на 19 июля - День мученика Ермия

Новая глава Еврокомиссии выступила за сохранение санкций против РФ

Новая глава Еврокомиссии выступила за сохранение санкций против РФ
06:45 Сегодня Телеграф УНН

Новости мира: Глава Еврокомиссии считает, что с Россией надо говорить с позиции силы

Выбранная Европарламентом председателем Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен выступает за сохранение санкций в отношении России. Об этом она рассказала в интервью изданию Die Welt, выдержки из которого опубликованы в четверг, 18 июля, передает УНН со ссылкой на DW. Параллельно с этим России надо предлагать диалог, добавила фон дер Ляйен.

"Кремль не прощает слабости. Поэтому с позиции силы мы должны сохранять санкции в отношении России", - заявила экс-министр обороны ФРГ.

Фон дер Ляйен осудила политику России прошлых лет. "Довольно долго мы наблюдаем враждебное поведение Москвы. Достаточно нарушений международного права, такие как аннексии Крыма и раскола Европы настолько, насколько это возможно", - пояснила глава Еврокомиссии.

В то же время немецкий политик выразила удовлетворение, что Запад реагирует на провокации. "Мы, европейцы, станем лучше в раскрытии дезинформационных кампаний России и в обращении с фейковыми новостями в социальных медиа, - сказала глава Еврокомиссии, которая вступит в должность 1 ноября. - Это наша привилегия как демократии отвечать на вызовы прозрачностью, свободной прессой и открытыми дебатами".

В США подготовили законопроект о санкциях против РФ за захват украинских моряков

Фон дер Ляен также призвала США к совместным с ЕС действий. "Хочу способствовать тому, чтобы наши американские друзья никогда не забывали, что мы сидим по одну сторону стола", - пояснила она и выступила за то, чтобы США и ЕС лучше взаимодействовали и выступали против общих противников, а не друг против друга.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Еврокомиссия, Россия, Санкции, Урсула фон дер Ляйен.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на завтра, 19 июля 2019: все знаки Зодиака
02 Парубий отреагировал на второй запрос Зеленского о внеочередной сессии ВРУ
03 В МИД Германии увидели положительные сигналы по Донбассу
04 Кабмин изменил порядок пересечения линии разграничения на Донбассе
05 Усик хочет попробовать новую роль в боксе
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Генсек ОБСЕ: Я жду встречи с президентом Зеленским
Генсек ОБСЕ: Я жду встречи с президентом Зеленским
Госстат: Население Украины продолжает сокращаться
Госстат: Население Украины продолжает сокращаться
Глава МИД Ирана не подтвердил информацию о сбитом беспилотнике
В Иране не подтвердили информацию о сбитом БПЛА
Сегодня Google Doodle говорит, что 50 лет со дня высадки на Луну
Сегодня Google Doodle говорит, что 50 лет со дня высадки на Луну
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь