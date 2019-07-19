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Спорткары влетели в толпу людей во время уличных гонок в Британии (Видео)

Спорткары влетели в толпу людей во время уличных гонок в Британии (Видео)
13:34 Сегодня Телеграф

Новости мира: Не менее 17 пострадавших были госпитализированы после инцидента на дороги между двумя гоночными авто.

По меньшей мере 17 человек пострадали в результате ДТП во время уличных гонок в британском городе Стивенидж, расположенном к северу от Лондона. Об этом сообщает УНН со ссылкой на телеканал Sky News.

Об этом СМИ сообщают со ссылкой на полицию графства Хартфордшир.

Один из автомобилей пытался выехать из-за поворота, когда в него врезался другой спорткар. От удара машину отбросило на болельщиков. В результате пострадало 14 человек в возрасте от 14 до 17 лет.

Свидетели отмечают, что некоторых подростков подбросило в воздух. Сейчас на месте происшествия работают более 30 аварийных служб. На данный момент неизвестно, был ли кто-либо из водителей арестован.

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Великобритания, ДТП, Авария, Пострадавшие, Спорткар, уличные гонки.
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