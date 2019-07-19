Фон дер Ляйен рассказала о полутора миллионах украинских беженцев в Польше

Новости мира: Новая глава Еврокомиссии заявляет, что Польша приняла полтора миллиона украинских беженцев.

Новоизбранный президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен считает, что в Польшу из Украины выехали полтора миллиона украинских "беженцев".

Об этом она заявила в интервью изданию DieWelt, большая часть которого посвящена проблеме незаконной миграции.

"Мало кто признает, что такая страна, как Польша, уже получила 1,5 миллиона беженцев из Украины, где на востоке страны все еще продолжается гибридная война", - заявила еврочиновница.

Этим она объясняет, почему, по ее мнению, многие страны не хотят участвовать в распределении беженцев. Эти страны, отметила Урсула фон дер Ляйен, сосредоточены на своих конкретных проблемах, прибегают к жесткой риторике и не проявляют желания двигаться вперед (туда, куда их хотят завести такие страны, как Германия).

Бывший министр обороны ФРГ видит одной из основных своих задач на посту укрепление европейского агентства по охране границ Frontex. Она убеждена, что доведение его штата до 10 тысяч до 2027 года - запоздалое. В то же время она настаивает на реформе Дублинской системы, которую считает очень несправедливой.

Фон дер Ляйен убеждена, что в вопросе беженцев надо применить "человечный подход", поскольку спасать - гуманитарный долг, но следует без всяких колебаний отправлять обратно тех, кто не имеет права на убежище. Главное же - создавать условия, чтобы люди "вообще не садились в эти резиновые лодки", и не отправлялись в опасный путь из Африки через Средиземное море.

Как сообщалось ранее, по приблизительным оценкам, в Польше находятся до миллиона трудовых мигрантов из Украины.

По данным посольства Украины в Польше, в течение 2016-2017 годов в среднем только 88 украинцев получили статус беженца, а 239 граждан Украины получили статус лица, нуждающегося в дополнительной защите. В Польше уже не впервые высокие чиновники называют сотни тысяч трудовых мигрантов из Украины, которые платят налоги и социальные отчисления, беженцами, находящимися на полном содержании государства.