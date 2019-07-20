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Франция поддержит кандидатуру Ковеши на пост главпрокурора ЕС

Франция поддержит кандидатуру Ковеши на пост главпрокурора ЕС
05:08 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: Франция поддержит кандидата Лауру Кодруцэ Ковеши на должность главного прокурора Евросоюза.

Франция поддержит в качестве кандидата пост главного прокурора Евросоюза экс-главу румынского Национального антикоррупционного управления Лауру Кодруцэ Ковеши.

Об этом сообщили в пресс-службе администрации президента Румынии, передает собственный корреспондент Укринформа.

«Президент Румынии, господин Клаус Йоханнис провел 19 июля телефонный разговор с президентом Французской Республики Эммануэлем Макроном. Президент Макрон проинформировал Клауса Йоханниса, что Франция отзывает собственную кандидатуру Жана-Франсуа Бонерта на пост главного прокурора Евросоюза и поддержит кандидатуру Лауры Ковеши», - говорится в сообщении.

Ранее ряд европейских СМИ сообщал, что Франция согласилась поддержать кандидатуру Румынии на должность главного прокурора ЕС.

Единственный кандидат: Ковеши, вероятно, станет топ-прокурором ЕС

На этот пост претендовали представители Румынии, Германии и Франции - причем фаворитом считался именно француз.

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Румыния, ЕС, Франция, Евросоюз, Лаура Кодруцэ Ковеши.
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