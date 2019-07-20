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Меркель "с беспокойством" воспринимает попытки РФ влиять на европейскую политику

Меркель "с беспокойством" воспринимает попытки РФ влиять на европейскую политику
08:32 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости мира: Канцлер ФРГ выразила обеспокоенность из-за попыток России влиять на европейскую политику.

Ангела Меркель прокомментировала поддержку Кремлем правопопулистских партий в Европе. Ангела Меркель коснулась скандала вокруг предполагаемых попыток финансирования Россией итальянской "Лиги".

Канцлер Германии Ангела Меркель "с беспокойством" воспринимает попытки России повлиять на европейскую политику.

Об этом глава немецкого правительства заявила в пятницу, 19 июля, во время традиционной ежегодной летней пресс-конференции в Берлине, отвечая на вопрос итальянской журналистки о Moscopoli, пишет DW. Слово Moscopoli итальянские СМИ используют, когда пишут о скандале вокруг вероятных попыток финансирования Россией итальянской правопопулистской партии "Лига" незадолго до выборов в Европарламент в конце мая 2019 года.

Меркель на фоне скандала в Италии признала влияние РФ на популистов

Американская новостная медиакомпания BuzzFeed 10 июля опубликовала возможную расшифровку переговоров итальянских политиков с российской стороной в октябре 2018 года в московском отеле "Метрополь". На ужине Джанлука Савоини - бывший помощник заместителя премьер-министра Италии Маттео Сальвини - и еще два члена партии, а также неназванные чиновники из Кремля якобы пытались договориться о контракте на годовую поставку нефти на сумму 1,5 мильядра долларов. Поставки ожидались по сниженным ценам, пишет Buzzfeed. Разница в 65 миллионов долларов предназначалась для правопопулистской партии, утверждает издание.

Говоря об инциденте, Меркель подчеркнула, что это - дело итальянской власти. "Мы не раз видели, как правые популистские партии получают поддержку от России", - признала она при этом.

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Италия, ЕС, Ангела Меркель, РФ, Moscopoli.
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