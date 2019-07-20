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Захват британского танкера: Германия осудила действия Ирана

Захват британского танкера: Германия осудила действия Ирана
16:29 Сегодня Телеграф Европейская правда

Новости мира: Берлин сделал заявление по захвату британского танкера Ираном.

Германия призывает Иран немедленно отпустить задержанный британский нефтяной танкер.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу немецкого МИД.

"Германия осуждает задержание коммерческих судов в Персидском заливе строжайшим образом. Это еще одна опасная эскалация уже напряженной ситуации. Мы призываем Иран выпустить второй корабль без задержки, и мы стоим плечом к плечу с нашими британскими партнерами", - заявили в Берлине.

Иран накануне задержал в Ормузском проливе нефтяной танкер Stena Impero под британским флагом и доставил его с экипажем в порт Бандар-Аббас.

МИД Британии о захвате танкера Ираном: Мы не рассматриваем военные варианты освобождения

Также Иран задержал другой британский танкер Mesdar, но судну разрешили продолжить курс после того, как на борт поднялся вооруженный персонал и предоставил предупреждения по безопасности и экологических проблемах.

Stena Impero и Mesdar резко изменили направление движения, находясь в 40 минутах друг от друга, вскоре после входа в Персидский залив.

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Германия, Великобритания, Иран, Ормузский пролив, Stena Impero.
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