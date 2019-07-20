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Столтенберг: Россия не имеет права ветировать процесс вступления Украины в НАТО

Столтенберг: Россия не имеет права ветировать процесс вступления Украины в НАТО
19:09 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости мира: Россия не должна препятствовать евроатлантической интеграции Украины.

Россия не должна препятствовать евроатлантической интеграции Украины.

Об этом генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сказал в интервью канадскому изданию The Chronicle Herald на этой неделе, сообщает "Голос Америки".

Он отметил, что решение вопроса о вступлении Украины в Альянс продлится некоторое время.

"Мы поддерживаем усилия Украины продвигаться на пути к членству. Мы помогаем им воплощать реформы", - отметил он.

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Столтенберг подчеркнул, что Украина и 29 стран-членов НАТО будут решать вопрос членства Украины в Альянсе.

"Россия не имеет права ветировать этот процесс", - подчеркнул генсек.

"Конечно, Украина сейчас сосредотачивается на реформах, чтобы иметь возможность достичь стандартов НАТО, и на этом основной фокус", - добавил он.

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Украина, НАТО, Россия, Йенс Столтенберг.
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