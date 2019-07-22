Великобритания избирает нового премьера

В Великобритании 22 июля заканчивается голосование членов Консервативной партии за нового лидера и следующего премьер-министра страны.
Об этом сообщает AFP.
"Голосование в гонке за звание следующего премьер-министра Великобритании заканчивается в понедельник", - говорится в сообщении.
Голосование, в котором могли принять участие 160 000 членов Консервативной партии, длилось месяц и завершится оно сегодня в 19:00 по киевскому времени.
Результаты будут объявлены во вторник, 23 июля, после чего победитель незамедлительно станет новым лидером партии, а позже, 24 июля, будет назначен премьер-министром страны.
На эту должность претендуют два кандидата: лидирующий в гонке экс-министр иностранных дел Борис Джонсон и действующий глава МИД Джереми Хант.
Джонсон, как известно, пообещал вывести страну из Европейского Союза 31 октября с соглашением или без него. В связи с этим, а именно с вероятностью "жесткого" Brexit, двое министров — финансов и юстиции, уже заявили, что уйдут в отставку в случае победы Джонсона.