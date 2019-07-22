Великобритания избирает нового премьера

Новости мира: В Британии завершается голосование за нового премьера.

В Великобритании 22 июля заканчивается голосование членов Консервативной партии за нового лидера и следующего премьер-министра страны.

Об этом сообщает AFP.

"Голосование в гонке за звание следующего премьер-министра Великобритании заканчивается в понедельник", - говорится в сообщении.

Голосование, в котором могли принять участие 160 000 членов Консервативной партии, длилось месяц и завершится оно сегодня в 19:00 по киевскому времени.

Результаты будут объявлены во вторник, 23 июля, после чего победитель незамедлительно станет новым лидером партии, а позже, 24 июля, будет назначен премьер-министром страны.

На эту должность претендуют два кандидата: лидирующий в гонке экс-министр иностранных дел Борис Джонсон и действующий глава МИД Джереми Хант.

Джонсон, как известно, пообещал вывести страну из Европейского Союза 31 октября с соглашением или без него. В связи с этим, а именно с вероятностью "жесткого" Brexit, двое министров — финансов и юстиции, уже заявили, что уйдут в отставку в случае победы Джонсона.