Новый премьер-министр Великобритании сделал первое заявление

Новости мира: Борис Джонсон пообещал завершить Brexit 31 октября.

Новый премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что выведет страну из Европейского союза 31 октября.

Об этом он заявил в своем выступлении после избрания лидером Консервативной партии.

"Мы собираемся активизировать страну. Мы собираемся завершить Brexit 31 октября, и мы собираемся воспользоваться всеми возможностями, которые это принесет", - сказал Джонсон.

Среди своих главных приоритетов он назвал "выполнить Brexit, объединить страну и победить Джереми Корбина (лидера лейбористов, - ред.)".

"Вы выглядите напуганными? Вы чувствуете себя напуганными? Я не думаю, что вы смотрите испуганно на меня. Я думаю, мы знаем, что мы можем это сделать, и люди этой страны доверяют нам, чтобы это сделать, и мы знаем, что мы это сделаем", - сказал он.

Ранее Джонсон еще в статусе кандидата в лидеры консерваторов неоднократно говорил, что Великобритания выйдет из ЕС в октябре с договором или без него.

Напомним, главный переговорщик ЕС по Brexit Мишель Барнье выразил надежду на возможность достичь упорядоченного Brexit с новым премьером Великобритании.