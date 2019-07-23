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Новый премьер-министр Великобритании сделал первое заявление

Новый премьер-министр Великобритании сделал первое заявление
16:32 Сегодня Телеграф Европейская правда

Новости мира: Борис Джонсон пообещал завершить Brexit 31 октября.

Новый премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что выведет страну из Европейского союза 31 октября.

Об этом он заявил в своем выступлении после избрания лидером Консервативной партии. 

"Мы собираемся активизировать страну. Мы собираемся завершить Brexit 31 октября, и мы собираемся воспользоваться всеми возможностями, которые это принесет", - сказал Джонсон. 

Среди своих главных приоритетов он назвал "выполнить Brexit, объединить страну и победить Джереми Корбина (лидера лейбористов, - ред.)".

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"Вы выглядите напуганными? Вы чувствуете себя напуганными? Я не думаю, что вы смотрите испуганно на меня. Я думаю, мы знаем, что мы можем это сделать, и люди этой страны доверяют нам, чтобы это сделать, и мы знаем, что мы это сделаем", - сказал он. 

Ранее Джонсон еще в статусе кандидата в лидеры консерваторов неоднократно говорил, что Великобритания выйдет из ЕС в октябре с договором или без него.

Напомним, главный переговорщик ЕС по Brexit Мишель Барнье выразил надежду на возможность достичь упорядоченного Brexit с новым премьером Великобритании.

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ЕС, Великобритания, Борис Джонсон, Brexit.
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