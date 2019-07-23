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Трамп о новом премьере Британии: Это "британский Трамп"

Трамп о новом премьере Британии: Это "британский Трамп"
22:03 Сегодня Телеграф Европейская правда

Новости мира: Президент США прокомментировал избрание Джонсона новым премьер-министром Великобритании.

Президент США Дональд Трамп во вторник похвалил избрание Бориса Джонсона лидером британской Консервативной партии.

"Мы имеем действительно хорошего человека. Он теперь станет премьер-министром Великобритании, Борис Джонсон", - сказал Трамп.

"Хороший человек. Он крепкий и умный. Его называют "британский Трамп". Они называют его "британский Трамп", и есть люди, которые говорят, что это хорошо", - продолжил президент.

"Меня любят там. Это то, чего они хотели. Это то, что им нужно. Это то, что им нужно. Он сделает это. Борис хороший. Он сделает хорошую работу", - добавил Трамп.

Напомним, тысячи людей протестовали в июне в центре Лондона против государственного визита Трампа в Великобританию. 

Трамп, несмотря на протесты, сказал, что его любят в Британии. Он сказал, что более близок к Великобритании, чем любой другой американский лидер, ссылаясь на шотландские корни своей матери и два поля для гольфа, которыми он владеет в стране.

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США, Великобритания, Борис Джонсон, Дональд Трамп.
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