Тиммерманс: Еврокомиссия была и остается политической структурой

Новости мира: Каждый из членов Еврокомиссии будет сохранять связь с политическими силами или движениями.

Деятельность Еврокомиссии, по своей природе, является высокополитической деятельностью в интересах граждан объединенной Европы. Об этом во вторник во время пресс-конференции в Брюсселе заявил Первый вице-президент Еврокомиссии Франс Тиммерманс, который также претендует на получение портфеля в новом составе Европейской Комиссии.

По его словам, каждый из членов Еврокомиссии будет сохранять связь с политическими силами или движениями, ведь без этого она никогда не смогла бы достичь весомых и долгосрочных результатов.

Именно так Тиммерманс ответил на вопрос журналистов о том, не помешает ли ему принадлежность к партии Европейских Социалистов качественно выполнять задания под руководством Президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, которая является представителем другой политической силы (ЕНП) и была прямым соперником Тиммерманса в соревновании за эту руководящую должность.

«Я храню лояльность к идее Европы, к людям, с которыми работаю. В то же время, я лоялен к политической партии, и я останусь членом политической партии, точно так же, как большинство членов Еврокомиссии являются членами политических партий и частью политической системы. Если бы Еврокомиссия Юнкера не была политической, мы бы никогда не были способны достичь тех результатов, которых достигли. Если бы мы не были политической Еврокомиссией, мы никогда не имели поддержки большинства Европейского парламента в некоторых очень далеко идущих решениях», - отметил Первый вице-президент Еврокомиссии.

Он отметил, что с начала Еврокомиссия создавалась в совершенно другом мире, где политика все еще была в основном в орбите патернализма, когда политики пытались предлагать свою точку зрения, как единую верную и возможную, несмотря на мнение граждан. Эти времена, по мнению Тиммерманса, давно прошли.

«Мы должны быть ответственными на ежедневной основе за все, что мы делаем, и это во многом политическая деятельность. Каждый член Европейской Комиссии, как текущей, так и будущей, будет связи с политическими партиями или движениями. Это тот мир, в котором мы живем. Вы не можете убрать политику из Европейской Комиссии, как не можете убрать политику из самой политики. И это правильно. Это единственный путь, которым мы можем двигаться вперед в очень заполитизированном мире», - отметил он.

Тиммерманс напомнил, что в европейских выборах в мае приняло участие большое количество европейцев. Это означает, что политическая Европа, шаг за шагом, но привлекает все больше внимания собственных граждан.

«Я видел это во время избирательной кампании - растущее понимание европейцев, что им нужен Европейский Союз, для того, чтобы решать проблемы, которые уже не могут быть решены только на национальном уровне», - добавил европейский деятель.

Он отметил, что будет счастлив участвовать в имплементации европейской политики как участник совместной команды, в Еврокомиссии под руководством Урсулы фон дер Ляйен, тем более, что значительная часть ее программных целей корреспондируется с программными целями Европейской Социалистической партии.

Как сообщалось, Урсула фон дер Ляйен, экс-министр обороны ФРГ и близкая соратница канцлера ФРГ Ангелы Меркель, была избрана на должность председателя Еврокомиссии 16 июля.