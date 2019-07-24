Учителей Эстонии уполномочили обыскивать учеников

Новости мира: Нововведения в эстонских школах призваны обезопасить учебный процесс.

С сентября в школах будет разрешено досматривать личные вещи учеников и конфисковывать потенциально опасные предметы. Их перечень теперь вписан в закон. Также школам дозволяется дополнять список опасных предметов по собственному усмотрению. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ERR.

С 1 сентября школы получат право в случае необходимости досматривать учеников и изымать у них запрещенные предметы и вещества.

Теперь в законе прописаны вещи, приносить которые в школу нельзя.

Закон предоставляет школам возможность по своему усмотрению дополнять списки запрещенных предметов или веществ.

При этом закон, разумеется, не обязывает педагогов обыскивать учеников или разнимать дерущихся. В критических ситуациях учителям рекомендуют вызывать полицию.