Трое британских министров заявили об отставке после избрания Джонсона премьером

С должностей уйдут, как и обещали ранее, министр юстиции Дэвид Гок, министр финансов Филип Хэммонд и министр по вопросам международного развития Рори Стюарт.
В среду Борис Джонсон начнет процесс формирования своего правительства, после того как официально сменит Терезу Мэй в должности премьер-министра.
Отставка трех министров лишит Джонсона возможности снять их с должностей как наиболее непримиримых оппонентов Brexit без соглашения.
Джонсон настаивает, что выведет страну из ЕС до 31 октября, даже если парламент не одобрит соответствующее соглашение и придется реализовать жесткий сценарий выхода.