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Трое британских министров заявили об отставке после избрания Джонсона премьером

Трое британских министров заявили об отставке после избрания Джонсона премьером
17:35 Сегодня Телеграф Европейская правда

Новости мира: Трое британских министров заявили об отставке в тот день, когда Борис Джонсон станет новым премьер-министром страны.

С должностей уйдут, как и обещали ранее, министр юстиции Дэвид Гок, министр финансов Филип Хэммонд и министр по вопросам международного развития Рори Стюарт.

В среду Борис Джонсон начнет процесс формирования своего правительства, после того как официально сменит Терезу Мэй в должности премьер-министра.

Отставка трех министров лишит Джонсона возможности снять их с должностей как наиболее непримиримых оппонентов Brexit без соглашения.

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Джонсон настаивает, что выведет страну из ЕС до 31 октября, даже если парламент не одобрит соответствующее соглашение и придется реализовать жесткий сценарий выхода.

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Великобритания, Кабинет Министров, Борис Джонсон, Премьер-министр.
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