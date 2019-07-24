Трое британских министров заявили об отставке после избрания Джонсона премьером

Новости мира: Трое британских министров заявили об отставке в тот день, когда Борис Джонсон станет новым премьер-министром страны.

С должностей уйдут, как и обещали ранее, министр юстиции Дэвид Гок, министр финансов Филип Хэммонд и министр по вопросам международного развития Рори Стюарт.

В среду Борис Джонсон начнет процесс формирования своего правительства, после того как официально сменит Терезу Мэй в должности премьер-министра.

Отставка трех министров лишит Джонсона возможности снять их с должностей как наиболее непримиримых оппонентов Brexit без соглашения.

Джонсон настаивает, что выведет страну из ЕС до 31 октября, даже если парламент не одобрит соответствующее соглашение и придется реализовать жесткий сценарий выхода.