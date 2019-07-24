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Премьер Великобритании: Страна выйдет из ЕС 31 октября без всяких "если" и "но"

Премьер Великобритании: Страна выйдет из ЕС 31 октября без всяких "если" и "но"
20:27 Сегодня Телеграф Европейская правда

Новости мира: Борис Джонсон в своей первой речи на посту премьер-министра Великобритании пообещал, что страна покинет Евросоюз 31 октября при любых обстоятельствах.

"Мы выйдем 31 октября, без всяких "если" и "но", - сказал Джонсон после аудиенции с королевой, во время которой она поручила ему сформировать состав нового правительства.

Он отметил, что попытается договориться с Брюсселем о "лучшей сделке" о выходе. Вместе с тем Джонсон сказал, что Великобритании необходимо подготовиться к возможному выходу з ЕС без соглашения.

Он подчеркнул, что не хочет, чтобы это произошло, но здравый смысл советует подготовиться к такому сценарию. Как известно, в Евросоюзе неоднократно исключали возможность новых переговоров по соглашению с Британией.

Трое британских министров заявили об отставке после избрания Джонсона премьером

"В то время как сегодня я формирую отличную команду из мужчин и женщин, я буду нести личную ответственность за изменения, которые я хочу увидеть", - сказал глава британского правительства.

Ожидается, что Джонсон увеличит количество женщин на должностях в своем правительстве и повысит представительство этнических меньшинств.

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Великобритания, Борис Джонсон, Премьер-министр, Brexit.
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