Великобритания получила новых глав Министерства финансов и МИД

Новости мира: Упомянутые должности заняли Саджид Джавид и Доминик Рааб.

Бывший министр внутренних дел Великобритании Саджид Джавид (Sajid Javid) в среду назначен на пост главы министерства финансов в правительстве нового британского премьера Бориса Джонсона, сообщает британская пресса.

Доминик Рааб назначен в среду новым главой британского МИД, сообщает британский телеканал Sky News со ссылкой на канцелярию британского премьера.

"Королева рада одобрить назначение Доминика Рааба министром иностранных дел и по делам содружества", - цитирует телеканал телеграмму, поступившую с Даунинг-стрит, 10

Ранее Рааб в ранге министра отвечал за выход Великобритании из ЕС.