Brexit: Туск надеется на встречу с Джонсоном

Новости мира: Туск поздравил Джонсона с назначением премьером Британии.

Президент Европейского Совета Дональд Туск поздравил Бориса Джонсона, возглавившего правительство Великобритании.

Об этом сообщается на сайте Европейского Совета.

"От имени Европейского Совета я хотел бы поздравить вас с назначением премьер-министром Великобритании и Северной Ирландии. Надеюсь встретиться с вами, чтобы обсудить в деталях наше сотрудничество", - говорится в поздравительном письме Туска.

Как сообщалось ранее, Борис Джонсон в своей первой речи в новой должности отметил, что Великобритания выйдет из Евросоюза 31 октября при любых обстоятельствах.

Новый британский премьер подчеркнул, что попытается найти общий язык с ЕС по лучшему Brexit-соглашению, но предостерег: Соединенному Королевству следует готовиться к предполагаемому выходу из Евросоюза без какой-либо сделки.