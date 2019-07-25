Выборы в Верховную Рауду Украины
Скачать
Четверг, 25.07.2019
Итоги 23 июля: Зеленский и G7, Украине переданы заключенные с так называемой "ЛНР", Джонсон и британский кабмин
Итоги 23 июля: Зеленский и G7, Украине переданы заключенные с так называемой "ЛНР", Джонсон и британский кабмин
Прохладнее, чем в Европе: Украину 25-26 июля будет поливать дождями
Прохладнее, чем в Европе: Украину 25-26 июля будет поливать дождями
Наставник Динамо Хацкевич оценил Брюгге
Наставник Динамо Хацкевич оценил Брюгге
Приметы и обряды на 24 июля - Проклов день
Приметы и обряды на 24 июля - Проклов день

Еврокомиссия назвала приоритеты обеспечения информационной безопасности

Еврокомиссия назвала приоритеты обеспечения информационной безопасности
07:33 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости мира: Еврокомиссия будет бороться со способами коммуникации террористического контента и с методами дезинформации.

Европейская комиссия определила главные направления деятельности в сфере повышения уровня общественной безопасности.

Об этом сообщается на сайте Еврокомиссии.

«Мы уже сделали большой шаг к эффективному и надежному союзу по безопасности, но еще больше необходимо сделать для реализации ключевых предложений, включая устранение из онлайн-коммуникации террористического контента, борьбу с дезинформацией и защиту нашей цифровой инфраструктуры. Мы также нуждаемся в полной и своевременной реализации странами-членами тех решений, которые уже были приняты», - рассказал еврокомиссар по вопросам безопасности Джулиан Кинг.

В частности, учитывая последствия терактов в городе Крайстчерч в Новой Зеландии, отмечается необходимость противодействия распространению онлайн-контента, который используется террористами и может привести к радикализации общества.

Еще одно важное направление – повышение устойчивости Евросоюза к кибернетическим угрозам, усиление защиты цифровой инфраструктуры. С этой целью до октября 2019 года должна быть завершена оценка рисков в рамках всего ЕС в связи с внедрением сетей 5G. Воплотить соответствующие меры защиты планируется до декабря текущего года.

Кроме того, как отмечается, особое внимание с точки зрения общественной безопасности Евросоюз уделяет усилению мер, направленных на борьбу с отмыванием денег.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ЕС, Еврокомиссия, Джулиан Кинг, Общественная безопасность.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В России задержали судно с 14 украинскими моряками на борту
02 Польза свежих огурцов: 4 причины включить их в свой рацион
03 Гороскоп на завтра, 25 июля 2019: все знаки Зодиака
04 Действительно ли морковь улучшает зрение: ответ врачей
05 "Европейская солидарность": У ГБР нет открытых дел против Порошенко
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Brexit: Туск надеется на встречу с Джонсоном
Brexit: Туск надеется на встречу с Джонсоном
В Турции тяжело ранили беларусского дипломата
В Турции тяжело ранили беларусского дипломата
Глава Минфина США отправится в Китай, чтобы попытаться остановить торговую войну
Глава Минфина США отправится в Китай
Рецепт дня: сырные трубочки с морковной начинкой
Рецепт дня: сырные трубочки с морковной начинкой
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь