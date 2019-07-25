Еврокомиссия назвала приоритеты обеспечения информационной безопасности

Новости мира: Еврокомиссия будет бороться со способами коммуникации террористического контента и с методами дезинформации.

Европейская комиссия определила главные направления деятельности в сфере повышения уровня общественной безопасности.

Об этом сообщается на сайте Еврокомиссии.

«Мы уже сделали большой шаг к эффективному и надежному союзу по безопасности, но еще больше необходимо сделать для реализации ключевых предложений, включая устранение из онлайн-коммуникации террористического контента, борьбу с дезинформацией и защиту нашей цифровой инфраструктуры. Мы также нуждаемся в полной и своевременной реализации странами-членами тех решений, которые уже были приняты», - рассказал еврокомиссар по вопросам безопасности Джулиан Кинг.

В частности, учитывая последствия терактов в городе Крайстчерч в Новой Зеландии, отмечается необходимость противодействия распространению онлайн-контента, который используется террористами и может привести к радикализации общества.

Еще одно важное направление – повышение устойчивости Евросоюза к кибернетическим угрозам, усиление защиты цифровой инфраструктуры. С этой целью до октября 2019 года должна быть завершена оценка рисков в рамках всего ЕС в связи с внедрением сетей 5G. Воплотить соответствующие меры защиты планируется до декабря текущего года.

Кроме того, как отмечается, особое внимание с точки зрения общественной безопасности Евросоюз уделяет усилению мер, направленных на борьбу с отмыванием денег.