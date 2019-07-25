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Пассажирам на чемоданах и лавочках пришлось ночевать в аэропорту Амстердама

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Пассажирам на чемоданах и лавочках пришлось ночевать в аэропорту Амстердама
12:08 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: Пассажиры с 300 отмененных рейсов ночевали в аэропорту "Схипхол" в Амстердаме.

В амстердамском аэропорту "Схипхол" из-за сбоя в системе поставки топлива было отменено около 300 рейсов.

Об этом сообщает NOS.

"Всего было отменено около 300 рейсов, что привело к задержке десятков тысяч пассажиров", - говорится в сообщении.

Около 1300 пассажиров, которые уже прошли проверку на безопасность, но не смогли вылететь, провели ночь в зале вылета. Были установлены полевые кровати. Те, кому мест не хватило, ночевали прямо на своих чемоданах и лавочках. Также люди были размещены в гостиницах авиакомпаний.

Сбой в системе компании Aircraft Fuel Supply, которая поставляет топливо для самолетов в аэропорту, начался вчера около 13:00 по местному времени.

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Аэропорт, Амстердам, Сбой, Отмена рейсов, Схипхол.
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