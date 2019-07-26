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Еврокомиссия: Существующее соглашение Brexit лучшее из всех возможных

Еврокомиссия: Существующее соглашение Brexit лучшее из всех возможных
03:13 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: ЕК все еще считает существующее соглашение Brexit лучшим из всех возможных.

Еврокомиссия сохраняет последовательность в отношении к Brexit и продолжает считать, что выход Великобритании из ЕС по уже согласованному соглашениею является лучшим вариантом для обеих сторон.

Об этом сегодня во время пресс-конференции заявила представитель Еврокомиссии Мина Андреева, сообщает корреспондент Укринформа.

«Наша рабочая оценка говорит о том, что Великобритания выйдет из Европейского Союза 31 октября 2019 года. Мы сохраняем уверенность, что это должно происходить упорядоченным путем, это лучший выход для всех. Поэтому мы работаем для этого. Что касается Brexit "no-deal" - без соглашения, - то некоторые экономические последствия будут тяжелыми. Это означает большие разрывы (экономических связей) для граждан и для бизнеса, и такой ущерб будет гораздо более ощутимым для Великобритании, чем для остальных 27 стран ЕС. И это главный аргумент, почему принятие соглашения о Brexit является лучшим путем для обеих сторон », - отметила представитель Еврокомиссии.

СМИ: ЕС готовит Джонсону отсрочку по Brexit

Она подтвердила, что новый премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер могут встретиться вскоре, но на сегодняшний день время такой встречи еще не согласовано.

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Еврокомиссия, Соглашение, Brexit.
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