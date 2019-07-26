В Евросоюзе отклонили требование Джонсона по Brexit

Новости мира: Мишель Барнье отверг требование британского премьера Бориса Джонсона - убрать backstop.

Главный переговорщик ЕС по Brexit Мишель Барнье категорически отверг требование британского премьера Бориса Джонсона убрать из соглашения механизм backstop для границы с Ирландией.

Об этом сообщает Sky News со ссылкой на письмо Барнье европейским дипломатам.

“Барнье назвал идею Джонсона об изъятии механизма backstop неприемлемой... Он обвинил британского премьера в попытке оказать давление на единство Евросоюза. Дипломат подчеркнул, что вариант выхода Великобритании из ЕС без соглашения никогда не был выбором Брюсселя”, - говорится в сообщении.

Механизм backstop, призванный предотвратить установлению строгой границы между Ирландией и Северной Ирландией, принадлежащей Британии, является наиболее спорной частью соглашения о Brexit для британских парламентариев. Они опасаются, что этот механизм отделит Северную Ирландию от остального Соединенного Королевства. У правительства Джонсона нет большинства в парламенте, поэтому оно опирается на поддержку десяти североирландских депутатов, которые категорически выступают против backstop.

В четверг, впервые на посту премьера выступая в парламенте, Борис Джонсон заявил, что из соглашения о Brexit необходимо убрать backstop - только тогда, по его словам, будет возможен упорядоченный выход Британии из ЕС.

В целом Джонсон пообещал договориться о новом соглашении о Brexit менее чем за 99 дней и предупредил: если лидеры ЕС откажутся, то Соединенное Королевство выйдет без соглашения.