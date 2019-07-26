В Грузии вышедшие из берегов реки затопили ГЭС

Новости мира: Из-за вышедших из берегов рек жители грузинского Сванетии остались без воды.

В Сванетии (горный регион на северо-западе Грузии) из-за растаявшего ледника Лехсири и непрекращающихся дождей вышли из берегов река Ненскра и ее приток Местиачала, что создало серьезные проблемы жителям и инфраструктуре региона, сообщает вечером в четверг Первый канал Общественного вещателя Грузии.

По информации телеканала, мощные водные потоки затопили здание и часть объектов "Местиачала ГЭС-1", снесли мост и кафе, повредили водопроводные трубы на территории Местийского муниципалитета, оставив около 70% жителей районного центра Местиа без питьевой воды.

Аналогичная ситуация в селе Мулахи, где потоки воды снесли мост на реке Мулхура, а также в других соседних селах. Местные жители насчитали до десяти унесших водой автомобилей.

Как сообщил журналистам мэр Местийского муниципалитета Капитон Жоржолиани, жертв и пострадавших среди населения нет. "На местах мобилизована техника, которая, как только спадет уровень воды, приступит к работе для устранения последствий стихии", - сказал он.

В связи со стихией специальное заявление сделала грузино-австрийская компания "Сванети гидро", построившая в Сванетии каскад ГЭС общей мощностью 50 МВт. В нем, в частности, отмечается, что территория "Местиачала ГЭС-1" затоплена, хотя, по предварительным оценкам, сама станция не получила серьезных повреждений и после очистки продолжит работу в обычном режиме. "К тому же ГЭС выполнила функцию защиты населенного пункта от стихии", - говорится в заявлении компании.