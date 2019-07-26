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Не Brexit: британцев больше всего беспокоят изменения климата

Не Brexit: британцев больше всего беспокоят изменения климата
12:32 Сегодня Телеграф eurointegration.com.ua

Новости мира: Исследователи в Британии провели опросы, по результатам которых выяснилось, что жители Великобритании более озабочены изменениями климата, нежели политикой.

Большинство британцев считают, что изменения климата в будущем будут более важной проблемой, чем Brexit.

Таковы данные опроса исследовательской фирмы ComRes, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Британский премьер-министр Борис Джонсон вступил в должность в среду, пообещав реализовать Brexit и вывести Британию из Европейского Союза 31 октября.

Тем не менее, несмотря на шквал заголовков об опасностях выхода без соглашения, семь из десяти взрослых британцев считают, что изменения климата имеют большее значение в долгосрочной перспективе, чем выход из ЕС.

Две трети из 2072 человек, опрошенных в период с 19 по 21 июля, сказали, что Джонсон на посту премьера должен уделять приоритетное внимание изменениям климата.

В прошлом Джонсон продемонстрировал себя достаточно противоречиво, если говорить о климатической политике.

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Будучи мэром Лондона, он сократил взимание платы за пробки в городе, что противоречит усилиям по ограничению выбросов углерода и загрязнение воздуха, но вместе с тем поощрял велосипедное движение, развернув схему проката велосипедов.

Джонсон выступал против расширения крупнейшего британского аэропорта Хитроу, хотя в конечном итоге пропустил ключевое голосование, блокирующее его.

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ЕС, Великобритания, Борис Джонсон, Климат, Изменения Климата, Brexit.
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