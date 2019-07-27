ЕК: Новая Газовая директива не нарушает международные обязательства Евросоюза

Новости мира: Спикер Еврокомиссии заявил, что обновленная Газовая директива ЕС отвечает международным обязательствам Европейского Союза.

Дополненная Газовая директива ЕС полностью соответствует международным обязательствам Европейского Союза.

Об этом корреспонденту Укринформа в ответ на письменный запрос сообщил спикер Еврокомиссии.

Запрос касался реакции европейской стороны на обращение компании Nord Stream 2 AG в Европейский суд юстиции с просьбой признать противоправными приложения к Газовой директиве ЕС.

«Дополненная Газовая директива ЕС вступила в силу 23 мая 2019 года. Сейчас у Евросоюза есть четкие правила, которые распространяются на все трубопроводы, используемые для импорта газа на европейский рынок. Еврокомиссия считает, что Директива (ЕС) 2019/692 полностью соответствует международным обязательствам Евросоюза», - говорится в ответе Еврокомиссии.

Упомянутые дополнения к Газовой директиве предусматривают распространение европейских правил энергетического рынка на все газопроводы, которые заходят на территорию Евросоюза или выходят с нее, включая те, что проложены в море.

Главным требованием является разделение компаний по транспортировке и добыче энергоресурсов и допуск к эксплуатации газопроводов третьих компаний с целью предотвращения их монополизации.

Напоминаем, 25 июля 2019 года компания Nord Stream 2 AG подала иск в суд ЕС об отмене дополнений к Газовой директиве 2019/692.