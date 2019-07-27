Скачать
Суббота, 27.07.2019
ОБСЕ заметили, что оккупанты уже наносят надпись "СЦКК" и на транспорт
ОБСЕ заметили, что оккупанты уже наносят надпись "СЦКК" и на транспорт
Смертность в ЕС от гепатита больше, чем от СПИДа и туберкулеза
Смертность в ЕС от гепатита больше, чем от СПИДа и туберкулеза
Реал оформил очередной летний трансфер
Реал оформил очередной летний трансфер
В Бельгии прошел фестиваль живых статуй "Statues en Marche" (Фото)
В Бельгии прошел фестиваль живых статуй "Statues en Marche" (Фото)

ЕК: Новая Газовая директива не нарушает международные обязательства Евросоюза

ЕК: Новая Газовая директива не нарушает международные обязательства Евросоюза
05:17 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости мира: Спикер Еврокомиссии заявил, что обновленная Газовая директива ЕС отвечает международным обязательствам Европейского Союза.

Дополненная Газовая директива ЕС полностью соответствует международным обязательствам Европейского Союза.

Об этом корреспонденту Укринформа в ответ на письменный запрос сообщил спикер Еврокомиссии.

Запрос касался реакции европейской стороны на обращение компании Nord Stream 2 AG в Европейский суд юстиции с просьбой признать противоправными приложения к Газовой директиве ЕС.

«Дополненная Газовая директива ЕС вступила в силу 23 мая 2019 года. Сейчас у Евросоюза есть четкие правила, которые распространяются на все трубопроводы, используемые для импорта газа на европейский рынок. Еврокомиссия считает, что Директива (ЕС) 2019/692 полностью соответствует международным обязательствам Евросоюза», - говорится в ответе Еврокомиссии.

Упомянутые дополнения к Газовой директиве предусматривают распространение европейских правил энергетического рынка на все газопроводы, которые заходят на территорию Евросоюза или выходят с нее, включая те, что проложены в море.

Главным требованием является разделение компаний по транспортировке и добыче энергоресурсов и допуск к эксплуатации газопроводов третьих компаний с целью предотвращения их монополизации.

"Нафтогаз" на условиях ЕС готов к договорам на поставку газа из РФ

Напоминаем, 25 июля 2019 года компания Nord Stream 2 AG подала иск в суд ЕС об отмене дополнений к Газовой директиве 2019/692.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Газ, ЕС, Северный поток-2, Газовая деректива.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Волкер посетил КПВВ "Станица Луганская" и пообщался с местными жителями
02 Гороскоп на завтра, 27 июля 2019: все знаки Зодиака
03 Сондланд сообщил, как прошел разговор Трампа и Зеленского
04 Украина выдвинула кандидатов для избрания судьей ЕСПЧ
05 Аваков обсудил с послом Франции дальнейшее сотрудничество между странами
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Около Марокко в море спасли около 200 беженцев
Около Марокко в море спасли около 200 беженцев
В США могут взяться за импичмент Трампу
В США могут взяться за импичмент Трампу
Ривне затопило из-за сильного ливня (Фото)
Ривне затопило из-за сильного ливня (Фото)
Обыденные продукты питания, которые нельзя сочетать друг с другом
Обыденные продукты питания, которые нельзя сочетать друг с другом
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь