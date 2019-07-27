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Смертность в ЕС от гепатита больше, чем от СПИДа и туберкулеза

Смертность в ЕС от гепатита больше, чем от СПИДа и туберкулеза
05:30 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: pixabay.com

Новости мира: В Евросоюзе люди чаще умирают от гепатита. чем от ВИЧ/СПИД и туберкулеза вместе взятых.

В странах Евросоюза ежегодно от проявлений гепатита погибает больше людей, чем от ВИЧ/СПИД и туберкулеза вместе взятых.

Об этом заявил европейский комиссар по вопросам здравоохранения и безопасности пищевых продуктов Витянис Андрюкайтис, информирует сайт Еврокомиссии.

«Очень печально видеть, что большое количество людей в ЕС все еще живут с гепатитом B, который возможно предотвратить, с гепатитом C, который можно предупредить и который поддается лечению. Цифры ошеломляют – около 4,7 миллионов человек хронически инфицированы гепатитом В, 3,9 миллионов – гепатитом С. И мы теряем от этой болезни больше жизней, чем от ВИЧ/СПИД и туберкулеза вместе взятых. Такая ситуация должна быть изменена», - подчеркнул еврокомиссар.

Он отметил: как и с другими заболеваниями, передающимися от человека к человеку, вакцинация, тестирование, ранняя диагностика, доступ к медицинскому наблюдению могут прервать распространение гепатита и спасти жизни людей.

Профилактические меры для защиты от вирусного гепатита

«Мое послание очень простое: мы должны сосредоточиться на профилактике болезни. В нашем распоряжении имеются фантастические средства, чтобы спасать жизни, включая вакцины, которые могут предотвратить обе формы гепатита - В и С. Воспользуйтесь ими!» - призвал Андрюкайтис.

Он подчеркнул, что усилия по профилактике гепатита будут эффективными при условии не только наличия, но и доступности средств предотвращения для большинства европейцев.

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Все по теме:

СПИД, ЕС, Европа, Болезнь, Туберкулез, Смертность, Врач, Гепатит.
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