Турция пересмотрит соглашение о закупке 100 самолетов Boeing в случае санкций США

Новости мира: Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что найдет альтернативу американским истребителям F-35.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в случае введения американских санкций, его страна может пересмотреть условия сделки о приобретении новейших лайнеров Boeing.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

“По словам Эрдогана, Анкара не связывает данный вопрос с поставками американских истребителей-бомбардировщиков F35”, - говорится в сообщении.

На встрече правящей Партии справедливости и развития Эрдоган заявил: “Даже если мы не получаем F-35, то покупаем 100 новейших самолетов Boeing, соглашение подписано... Мы хорошие покупатели. Но если так пойдет и дальше, хотим мы того или нет, нам придется подумать об этом еще раз".

Как отмечается, речь идет о контракте на приобретение 100 новейших лайнеров на общую сумму $10 млрд для компании Turkish Airlines. Первый Boeing 787-9 Dreamliner прибыл в Турцию в конце июня.

Кроме того, передает DW, Эрдоган пригрозил Вашингтону, что если Турция не получит F35, то найдет новейшие истребители в другом месте. Ранее российская корпорация Ростех заявила, что может предоставить Анкаре многофункциональные истребители Су-35.